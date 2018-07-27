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27 Temmuz 2018 14:07

İdil Biret, Kuşadalılarla buluştu

Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret 3’üncü kez Kuşadalı sanatseverlerle buluştu.

İdil Biret, Kuşadalılarla buluştu

27 Temmuz 2018 14:07

Biret’in Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte verdiği konser, Kuşadası Alışveriş Merkezi Amfi Tiyatrosu’nu dolduran 3 bini aşkın sanatsever tarafından ayakta alkışlandı.


Kuşadası Belediyesi’nin davetlisi olarak ilçeye gelen dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’in konserine, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı ile meclis üyeleri ve Kuşadalı sanatseverler katıldı.


Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Biret, Wolfgang Amadeus Mozart’ın eseri Si Bemol Majör Piyano Konçertosu No: 27’yi seslendirirken Şef Hakkı Öztürk yönetimindeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ise Edward Elgar’ın Yaylı Çalgılar Serenadı Op.20 Mi Minör’ü sanatseverlerin beğenisine sundu.


Konser sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’i 3’üncü kez Kuşadası’nda ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek Biret’i gelecek yıllarda Kuşadalı sanatseverlerle buluşturmak istediklerini söyledi. Şef Hakkı Öztürk yönetimindeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası’nı da kutlayan Başkan Kayalı, konsere gösterdikleri ilgiden dolayı Kuşadalı sanatseverlere teşekkür etti.




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