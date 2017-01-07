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07 Ocak 2017 18:37

İHH’dan Başkan Alıcık’a plaket

İHH’dan Başkan Alıcık’a plaket

07 Ocak 2017 18:37

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın ‘Halep’e Yol Açın’ sloganıyla başlattığı yardım seferberliğine katkı sağlayan Nazilli Belediyesine teşekkür eden İHH İnsani Yardım Vakfı,Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a plaket takdim etti.

Başkan Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret eden İHH Aydın İl Koordinatörü Nur Horsunlu, İHH Nazilli temsilcisi Muhammet Akkuş ve Selçuk Söylemezoğlu Halep halkının yaralarını sarabilmek için “Halep’e Yol Açın” adıyla başlattıkları kampanyada Nazilli Belediyesinin sağladığı katkılarından dolayı Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a teşekkür etti. İHH ve daha önce de Hayrat Yardım Vakfı Nazilli Şubesi organizasyonunda başlatılan yardım seferberliklerine toplamda 3 tır dolusu içme suyu ile yaşamsal bir ihtiyacı karşılayan Nazilli Belediyesinin her zaman ihtiyaç sahibi kişilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan İHH Aydın İl Koordinatörü Nur Horsunlu ve İHH Nazilli temsilcisi Muhammet Akkuş, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a ; “Merhametin Adaletin ve erdemli davranışların unutulduğu bir dünyada siz paylaşmayı seçtiniz. Mazlumlara uzanan yardım eli oldunuz. İyilik ve dayanışma kavramına katkılarınızdan dolayı öncelikle bu mazlum insanlar adına, dernek ve vakıflarımız adına en önemlisi de insaniyet adına teşekkür ederiz” şeklinde hitap ettiler.

"Empati kurabilmeliyiz"

Yaratılanı yaratandan ötürü sevme düsturu ile yaşayan ve her insanın bir gün ne olabileceğini başına neler gelebileceğini düşünerek yaşaması gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “İnsan olarak öncelikle empati kurmayı öğrenmeliyiz. Kötü durumda olan insanların, yerinde olsak napardık diye düşünebilmeliyiz. Bir anda olsa neler yaşayabildiklerini hangi duygular içinde olduklarını kendi içimizde de yaşayabilmeliyiz. Eğer içimizde bu duygular varsa vicdanımız hala vardır demektir. Millet olarak geçmişte olduğu gibi bugünde tüm mazlum ve yardıma muhtaç olanların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gereken bir zamandan geçiyoruz. Halep ile ilgili çok üzücü tablolar ortaya çıktı. Halep çok zor şartlar altında şuan. Bizlerde elimizden geldiği kadar onlara destek olmalıyız” dedi.



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