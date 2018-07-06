İl Jandarma Komutanı Acara’dan Başkan Özakcan’a veda ziyareti

Mesut Özakcan’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Jandarma Kıdemli Albay Selahattin Acara’ya yeni görevinde başarılar dileyerek; ”İlimizde verdiğiniz hizmetler için şahsım ve halkımız adına teşekkür ederim. Yeni görev yerinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kıdemli Albay Acara da, Aydın İl Jandarma Komutanlığı görevini gerçekleştirdiği süre zarfında katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Özakcan’a teşekkür etti. Aydın’da çok güzel günler geçirdiğini ifade eden Acara, “Aydın’ı hiçbir zaman unutmayacağım. Burası her zaman hatıralarımda yer alacak” dedi.