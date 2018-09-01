İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, "Görevimin başındayım"

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından görevinden alındığı ve yerine Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı’nın atandığına yönelik haberler çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu görevinin başında olduğunu açıkladı. Çandıroğlu yaptığı açıklamada, “Halen görevimin başındayım. Görevden alındığıma veya başka bir yere atandığıma dair şu ana kadar bana intikal eden herhangi bir yazı veya tebliğ yok. Herkes gibi bende bazı internet sitelerinde bu haberleri okudum. Şu saate kadar görevden alındığıma dair bir durum söz konusu değil” dedi.