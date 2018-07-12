İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu Türkiye birincisini ödüllendirdi

Aydın Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) tüm branşlarda soruların tamamını doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Aydın Özel Başak Koleji öğrencisi Yağız Boztaş’ı başarısından dolayı çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Müdür Çandıroğlu’nun makamında gerçekleşen ziyarette Aydın Özel Başak Koleji Müdürü Nail Ergun başta olmak üzere anne Gülnur Bozbaş, baba Uygun Bozbaş ve erkek kardeş Eymen Bozbaş da yer aldı. Türkiye birincisi Yağız Bozbaş’a eşitli ödüller takdim eden Müdür Çandıroğlu, aileyi de tebrik etti.

“Bu başarı bizleri mutlu etti”

Öğrenci Yağız Bozbaş’ın elde ette başarının kendilerini gururlandırdığını belirten Çandıroğlu, “Öncellikli başarıda emeği olan ailemiz başta olmak üzere okuluma ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye genelinde 18 birinci vardı ve bu bir birincinin Aydın’dan olması eğitim camiası olarak bizleri çok mutlu etti. İlimize böyle bir gurur yaşattığı için teşekkür ederim. Eğitimin merkezinde aile, okul ve çevre bulunuyor. Dolayısıyla bu başarı hepimizin başarısı. Çocuklarımızın bu başarısı ülkemizin geleceğine yönelik güvenimiz için de mutlu ediyor. 8’inci sınıfta okuyan 13 bin 199 öğrencimizden 10 bin 977 tanesi sınava girdi. Sınav sonuçlarına genel anlamda baktığımız zaman da ilimiz iyi durumda. Genel sonuçlar bazında öğrencimiz ilk beşin içinde gözüküyor. Bu da bizim açımızdan çok güzel bir veri. Eğitim camiamızın çalışmalarının karşılığını bulduğunun kanıtıdır” dedi.

Öte yandan Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü olmak üzere toplam 6 branşta 90 soruyu doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye genelinde 18 öğrenciden biri olan Yağız Bozbaş, elde ettiği başarıyı düzenli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti.