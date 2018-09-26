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İl Milli Eğitim Müdüründen 'okulda taciz' iddialarına ilişkin açıklama

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Efeler ilçe merkezinde bir lisede erkek hizmetlinin, engelli bayan hizmetliyi taciz ettiği yolundaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Çandıroğlu, olayın şu anda sadece iddiadan ibaret olduğunu belirterek, konunun gerçekmiş gibi lanse edilmemesi gerektiğini söyledi.


Olayın yaşandığı iddia edilen lisede gazetecilerle görüşen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, olayla ilgili iddia kendilerine ulaştıktan sonra hemen soruşturma açtıklarını belirtti. Olayın şu an itibariyle bir iddiadan ibaret olduğunu ve konuyla ilgili tüm iddiaların detaylı bir şekilde incelenip araştırıldığını kaydeden Çandıroğlu, iddia aşamasında olan bir olayın ‘gerçekmiş' gibi lanse edilmemesini isteyerek “Bu yöndeki iddialara ilişkin dosya gelir gelmez incelenip araştırılması için onay almışız. Şu anda raporu beklemek durumundayız. Tüm iddialar araştırılıyor” dedi.

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