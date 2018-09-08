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08 Eylül 2018 14:59

İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz’dan ‘şarbon’ açıklaması

Aydın il Sağlık Müdürü Dr.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz’dan ‘şarbon’ açıklaması

08 Eylül 2018 14:59

Fevzi Yavuzyılmaz, halk arasında Aydın nazilli ilçesinde şarbon vakası yaşanmış gibi söylentinin dolaştığını böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aydın İl Sağlık müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Halk arasında ve bazı dijital mecralarda ilimiz Nazilli ilçesinde hastaneye gelen 3 kişiye ‘şarbon’ teşhisi onulmuş gibi bir söylenti dolaşıyor. Bu bilgi kesinlikle doğru bir bilgi değildir. Şarbon vakası bildirimiz orunlu bir hastalıktır. Bırakın Nazilli ilimizi ve Aydın il genelindeki resmi sağlık kuruluşlarımızı il genelindeki özel sağlık kuruluşları ve muayenehanelere bile gelmiş böyle bir vaka yoktur” diyerek Aydın il genelinde ‘şarbon’ ile ilgili herhangi bir vakanın yaşanmadığını söyledi.




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