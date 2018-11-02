İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, aile hekimine check-up yaptırdı

Fevzi Yavuzyılmaz, Aydınlıları sağlık taraması için Aile Sağlığı Merkezlerine davet etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve eşi Uz. Dr. Asuman Yavuzyılmaz ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Sarıerler, Efeler 21 Nolu Aile Sağlığı Merkezine başvurarak Aile Hekimi Dr. Şefika Duran Kalıpçı' ya check-up kapsamındaki tetkiklerini yaptırdı.

Aile Sağlığı Merkezi'nde vatandaşlarla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, uygulamanın hastaları da memnun ettiğini ifade ederek, aile hekimliğinin temel fonksiyonlarından birinin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu vurguladı. Yavuzyılmaz, vatandaşları ücretsiz check-up uygulaması için aile hekimlerine, ücretsiz kanser taramaları için KETEM ve aile hekimlerine başvurmaya davet etti.

Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen check-up hizmetleri haklında bilgi veren Dr. Yavuzyılmaz, “Aile Sağlığı Merkezlerinde vatandaşların risk tarama programı ve sağlık durumları hakkında hastalıkları ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlayan check-up programı ile yaş, cinsiyet ve risk gruplarına göre kan basıncı, kan şekeri, kolesterol, yağ düzeyleri, EKG, idrar tahlilleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, ağırlık, boy-bel çevresi ölçümleri ile kanser taraması hizmetleri verilmektedir. Sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplumlar anlayışı ile 15-49 yaş arası tüm kadınlara yönelik bilgilendirme, eğitim ve evlilik öncesi danışmanlık hizmeti verilerek anne adaylarının daha sağlıklı bebeklere sahip olabilmesi amaçlanmaktadır. Obezite, şeker hastalığı gibi toplumda yaygınlığı giderek artan hastalıklarla mücadele için çalışmalar yapılmaktadır” diye konuştu.