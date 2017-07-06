Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 11:00

İlek fiyatları fırladı

Türkiye ve dünyanın en önemli incir üretim merkezi olan Aydın’da incirlerin olgunlaşması için kullanılan ileklerin fiyatı uçtu.

İlek fiyatları fırladı

06 Temmuz 2017 11:00

Sezon başında kilosu 2-3 TL olan ilek olarak adlandırılan erkek incirin kilosu 9-10 TL’ye yükseldi. Üreticiler artan fiyattan değil ilek bulunamamasından endişe ediyor.


Aydın’ın Efeler, İncirliova, Köşk, Nazilli, Germencik ve çevre ilçelerinde sezon boyunca hergün kurulan ilek pazarlarında ilek kıtlığı yaşanmaya başladı. Sezon başında kilosu kilosu 2-3 TL’ye satılan ilekler azaldığı için kilosu son bir haftada kilosu 9-10 TL’ye satılıyor. Sezonun oldukça güzel geçtiğini belirten üreticiler taban kesimlerde ilekleme işlemlerinin tamamlandığını ancak yaylalardaki arazilerde devam ettiğini belirttiler. Köşklü çiftçilerden Selçuk Çapar, son bir hafta içerisinde ileklerin azalması nedeniyle fiyatların ciddi oranda arttığını söyledi. İncirin para etmesi durumunda ilek fiyatlarının yüksek olmasının sorun olarak görülmediğini belirten Çapar, “İncir üreticisi için tek sıkıntı ilek bulunmamasıdır. Bu yıl hem ilek hem de incirler oldukça kaliteli. Sezonun sonuna yaklaşılması nedeniyle ileklerin azalmasından kaynaklı fiyat artışları yaşanıyor. Birkaç gün içinde sezon tamamen sona erecek. Artık incirlerin ermesi beklenecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:41
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:30
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!