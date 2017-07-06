İlek fiyatları fırladı

Sezon başında kilosu 2-3 TL olan ilek olarak adlandırılan erkek incirin kilosu 9-10 TL’ye yükseldi. Üreticiler artan fiyattan değil ilek bulunamamasından endişe ediyor.

Aydın’ın Efeler, İncirliova, Köşk, Nazilli, Germencik ve çevre ilçelerinde sezon boyunca hergün kurulan ilek pazarlarında ilek kıtlığı yaşanmaya başladı. Sezon başında kilosu kilosu 2-3 TL’ye satılan ilekler azaldığı için kilosu son bir haftada kilosu 9-10 TL’ye satılıyor. Sezonun oldukça güzel geçtiğini belirten üreticiler taban kesimlerde ilekleme işlemlerinin tamamlandığını ancak yaylalardaki arazilerde devam ettiğini belirttiler. Köşklü çiftçilerden Selçuk Çapar, son bir hafta içerisinde ileklerin azalması nedeniyle fiyatların ciddi oranda arttığını söyledi. İncirin para etmesi durumunda ilek fiyatlarının yüksek olmasının sorun olarak görülmediğini belirten Çapar, “İncir üreticisi için tek sıkıntı ilek bulunmamasıdır. Bu yıl hem ilek hem de incirler oldukça kaliteli. Sezonun sonuna yaklaşılması nedeniyle ileklerin azalmasından kaynaklı fiyat artışları yaşanıyor. Birkaç gün içinde sezon tamamen sona erecek. Artık incirlerin ermesi beklenecek” dedi.