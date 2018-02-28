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28 Şubat 2018 09:42

Ilıcabaşı sakinlerinden Başkan Özakcan’a teşekkür

Ilıcabaşı Mahallesi Muhtarı Alim Tarım ile Aydın Çağdaş Roman Kadınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Necla Yanar, Efeler Belediye Başkanı M.

Ilıcabaşı sakinlerinden Başkan Özakcan’a teşekkür

28 Şubat 2018 09:42

Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.


Efeler Belediyesi’nin destekleri ile Çanakkale’ye gezisine katılan Ilıcabaşı Mahallesi sakinleri adına Mesut Özakcan’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Aydın’ın Efeler İlçesi’ne bağlı Ilıcabaşı Mahallesi’nde yaşayan toplam 110 vatandaş, Efeler Belediyesi’nin kendilerine tahsis ettiği 3 otobüsle geçtiğimiz günlerde Çanakkale’ye giderek, rehber eşliğinde Çanakkale Şehitliği’ni gezmişti. Çoğunluğu maddi durumu yetersiz ve bu bağlamda dezavantajlı gruplardan oluşan Ilıcabaşı Mahallesi vatandaşlarının, Başkan Özakcan sayesinde böyle bir deneyim yaşadığını kaydeden Alim Tarım şöyle konuştu:


“Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan’a bize böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederiz. Mahalle halkımız geneli maddi durumu yetersiz kimselerden oluşuyor. Bu nedenle geziye çıkmaları mümkün olmuyordu. Başkanımız sayesinde Çanakkale Şehitliğini gezdik. Hem oraları görme fırsatımız oldu hem de hep birlikte hoşça vakit geçirdik. Mesut Başkanımızdan Allah razı olsun.”


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan da Ilıcabaşı Muhtarı Tarım ve Dernek Başkanı Yanar’ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Vatandaşlarımızı atalarımızın kurtuluş destanını yazdığı Çanakkale’ye götürmeye ve rehber eşliğinde gezdirmeye devam edeceğiz” dedi.




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