İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şubesi’nde görev dağılımı yapıldı

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Recep Yavuz, “Beşikten mezara kadar ilim yolunda herkese elimizden gelen desteği vermek için her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.

Yapılan genel kurulun ardından yeni yönetim ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına Recep Yavuz, Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcılığına İbrahim Sevinir, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığına Murat Yılmaz, Kaynak Geliştirme ve Mali İşler Başkan Yardımcılığına Mustafa Utma, Şube Sekreterliğine Nadir Coşkun, Üyeliğe Kadir Yılmaz, ve Ahmet Akkoç getirildi.

Ülkemizin kalkınmasında; milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplum yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Recep Yavuz, konuşmasında “Bu doğrultuda İlim Yayma Cemiyeti Aydın’da 2009 yılı başında çalışmalarına başladı. Efeler Cihanoğlu Külliyesi binası bu bağlamda bütün ilim yayma mensupları ve Aydınlılar için bir buluşma yeri olmuştur. İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şubesi üyeleri ve gönül dostları ile sıkı bir diyalogla çalışmalarına devam edecektir. Önümüzde önemli faaliyetlerimiz var. Öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyetlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Üyelerimize de ilmi ve kültürel faaliyetler ile konferans, seminer ve benzeri çalışmalarla bir araya gelerek etkinlikler oluşturmayı planlıyoruz” diyerek çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.