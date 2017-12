İlk kez güreşen develer büyük heyecan yaşattı

Bölge yetiştirilen 110 pehlivan değenin katıldığı güreşler zaman zaman heyecanlı anlara sahne olurken seyircilerde kışın ortasında yaşanan bahar havasının tadını hem piknik yaparak hem de deve güreşlerini izleyerek çifte mutluluk yaşadı.

Nazilli’ye bağlı Bozyurt Mahalle Muhtarlığınca organize edilen ve ilk kez gerçekleştirilen Bozyurt Geleneksel Deve Güreşi Şenliklerine bölgede yetiştirilen 110 genç deve katıldı. Yaklaşık dört bin vatandaşın izlediği güreşlere bölgede yetişen 110 genç pehlivan deve katılırken, ilk kez resmi müsabakalara çıkan develer ise sürprizler yaşattı. İlk güreş deneyimini yaşayan develerden bazıları güreşe tutuşmazken bazıları ise rakiplerinden kaçarak seyirciye heyecan yaşattı. Yazdan kalma havanın sayesinde güreşlerin de ücretsiz olmasını fırsat bilen vatandaşlar mangalını, etini, çayını kaparak alanda yerini aldı. Traktör römorkları ve kamyon kasalarının yanı sıra alandaki özel yerlerde mangalını yakan vatandaşlar zevkli geçen güreşleri büyük beğeni ile izledi.

Dört çocuğu ve dört devesi var

Greşleri Organize eden ve komite başkanı olarak hakemlik görevini de üstelenen Bozyurt Mahalle Muhtarı Ali Eşsiz, amaçlarının bölgede yetişene develerin idman anlamında ilk resmi müsabakalarına çıktığını ifade ederek, “Bölgemizde yetişen genç develeri hem güreşlere hazırlamak hem de ilk resmi müsabakalarını yapmalarını sağlamak için birincisini düzenlediğimiz Bozyurt Deve Güreşi Şenlikleri oldukça güzel katılımla gerçekleşti. Yörük Kültürümüzün gelenekleri arasında yer alan deve güreşleri sayesinde halkımızla güzel bir günde bir araya geldik. Benim 4 tane çocuğum var. Aynı zamanda da dört tane devem var. Çocuklarımla develerimi çok seviyorum. Her biri benim için çok değerli. Şu an sahip olduğum arabamın değeri 15 bin TL. Dört devemin ise toplam değeri 700 bin TL. Deve sevdasının nasıl bir sevda olduğunu artık siz düşünün. Bölgemizden çok güzel güreşçi develer çıkıyor. Bunların değeri 10 bin TL’den başlıyor 400 bin TL’ye kadar çıkıyor. Deve aşkı sınır tanımıyor. Her deve de güreşçi olamıyor. Bugün 110 devenin katıldığı şenliğimizde dostlu, arkadaşlık ve devecilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Bize en büyük desteği veren Nazilli Belediyesi ve Nazilli Beleidye Başkanı Haluk Alıcık’a ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Haluk Başkan olmasa bu güreşler yapılamazdı. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel güreşlere de ev sahipliği yapacağız. Katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.