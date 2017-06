İlk kez tiyatro izleyen köylü kadın gözyaşlarına hakim olmadı

Oyun sonrası sevinçten gözyaşlarına hakim olamayan mahalle sakini Ayşe Tekin, oyunun yazarı Dr. Hidayet Sayın’ın yanına gelerek teşekkür etti.

Aydın’ın 2014 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından büyükşehir statüsü kazanmasının ardından, köyler mahalleye dönüşerek merkezde yeni kurulan Efeler Belediyesi’ne bağlanmıştı. Doğumdan, ölüme her zaman vatandaşının yanında olan Efeler Belediyesi, ‘ilçe merkezinde ne varsa tüm mahallelerde de aynısı olacak’ anlayışı ile çıktığı yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kurulan belediye tiyatrosu dün akşam köyden mahalleye dönüşen Karahayıt Mahallesi’nde perdelerini seyircilere açtı. Karahayıt’ta doğup büyüyen, Türkiye’ye mal olmuş bir tiyatro yazarı olan Dr. Hidayet Sayın’ın da katılımıyla sahnelenen ‘Topuzlu’ oyunu mahalle halkından büyük ilgi gördü. Gencinden yaşlısına oyunun sahneleneceği Karahayıt Düğün Salonu’nu dolduran vatandaşlardan çoğu ilk kez tiyatro ile tanışmanın heyecanını yaşarken, ilgi ile izlenen oyun sonrası duygusal anlar yaşandı.

Oyun sonunda göz yaşları içerisinde Dr. Hidayet Sayın’ın yanına giderek oyun için kendisine teşekkür eden mahalle halkından 52 yaşındaki Ayşe Metin, “Hidayet bey bizim köylümüz, komşumuz ve aynı zamanda da çocuğumun doktoru. Biz köyde doğup büyüdük ve hiç tiyatroya gitmedik. İçimizden yetişen Hidayet ağabeyin yazdığı, bizden hikayeleri yansıtan bir oyunu izlemek çok heyecan vericiydi. Köylüsünü, özünü unutmamış çok hoşuma gitti ve duygulanarak göz yaşlarıma hakim olamadım. O yüzden gidip elini öperek teşekkür ettim” dedi.

70 yıl önce köydeki okulda okurken arkadaşları ile birlikte evlerinden getirdikleri malzemelerle tiyatro oyunları oynamaya çalıştıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Dr. Hidayet Sayın, “O zamanlar imkanlarımız kısıtlıydı. Bu oyunu 50 yılı geçkin bir süre önce yazdım. Topuzlu Devlet Tiyatrosu’nda 254 gece üst üste oynanarak, o yıl Ankara’da en iyi oyun seçilerek çok büyük ilgi gördü. Oyunun ilgi görmesinin sebebi karakterlerin benim tanıdığım bizden biri olan insanlar olması. Köyümüzdeki yaşanan olayları tiyatro sahnesine taşıyarak onları şehir insanı ile buluşturdum. Bu köyden bir tiyatro yazarı yetişti ise neden başka sanatçılar yetişmesin? Her zaman, her yerde Aydın’ın Karahayıt Köyü’nde doğduğumu gururla söyleyerek, köyümün isminin her yerde olmasını istedim. Şimdi köyümüzde okulumuz olmasa da bir tiyatro sahnemiz var. Ne kadar övünsek azdır. Bu imkanları bize sağlayan Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan beyefendiye ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuşarak mahalle halkından tiyatroya sahip çıkmalarını istedi.

Efeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday tüm oyuncuları tek tek tebrik ederek, “Oyuncularımız bu gece bize unutulmaz bir akşam daha yaşatarak, burada ilk defa tiyatro oyunu izleyen halkımızın beğenisini kazandılar” ifadelerini kullandı. Oyunun yönetmeni Emel Selek’e çiçek takdim eden Günday, mahallelerde oyunların devam edeceğinin müjdesini verdi.