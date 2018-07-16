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16 Temmuz 2018 13:24

İlkini çaldı, ikincisini çalamadan yakalandı

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, oto hırsızlığından aranan şüpheli başka bir aracı çalmaya çalışırken fark edilince kaçmayı başardı.

İlkini çaldı, ikincisini çalamadan yakalandı

16 Temmuz 2018 13:24

Kısa sürede yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; 08 Temmuz gecesi meydana gelen oto hırsızlığı olayını araştıran Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aracın çalındığı yer ile bulunduğu yer arasındaki güzergahta bulunan güvenlik kameraları detaylı bir şekilde incelendi. Olayın şüphelisi olarak tespit edilen ve daha önce işlediği oto hırsızlık suçlarından tanınan R.C.B’nin aracı terk ettiği yerde başka bir aracı çalmaya teşebbüs ettiği belirlendi. Kısa süre sonra Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında 2 adet cüzdan ele geçirildi.


Bu cüzdanlardan bir tanesinin kendisine ait olduğu diğerinin ise başkasına ait olduğu tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı adlı makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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