İlkini çaldı, ikincisini çalamadan yakalandı

Kısa sürede yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; 08 Temmuz gecesi meydana gelen oto hırsızlığı olayını araştıran Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aracın çalındığı yer ile bulunduğu yer arasındaki güzergahta bulunan güvenlik kameraları detaylı bir şekilde incelendi. Olayın şüphelisi olarak tespit edilen ve daha önce işlediği oto hırsızlık suçlarından tanınan R.C.B’nin aracı terk ettiği yerde başka bir aracı çalmaya teşebbüs ettiği belirlendi. Kısa süre sonra Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında 2 adet cüzdan ele geçirildi.

Bu cüzdanlardan bir tanesinin kendisine ait olduğu diğerinin ise başkasına ait olduğu tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı adlı makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.