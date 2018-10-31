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İlyasdere Muhtarı Tuncay Öztürk'ün mutlu günü

İlyasdere mahalle Muhtarı Tuncay Öztürk’ün oğlu Yiğit, görkemli bir düğün ile erkekliğe ilk adımını attı.

İlyasdere mahalle Muhtarı Tuncay Öztürk'ün oğlu Yiğit, görkemli bir düğün ile erkekliğe ilk adımını attı. Mehter konseri ile gerçekleşen düğüne köylülerin yanı sıra siyasiler de ilgi gösterdi.


Düğüne köylülerin yanı sıra AK Parti, CHP ve İYİ Parti'den çok sayıda siyasetçi katıldı. Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ın da iştirak ettiği düğüne Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçan, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağtay Gülaştı ve İYİ Parti Aydın yönetim kurulu üyeleri de katıldı. İki gün 3 gece süren sünnet düğününde Mehteran ekibi tarafından milli marşların seslendirildiği konser verildi.


Misafirleri ile yakından ilgilenen Muhtar Tuncay ÖztürkOğlu Yiğit ile zeybek oynayıp davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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