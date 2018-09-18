İmam Hatip Lisesinde ilk dersi ADÜ Rektörü Bircan verdi

Dr.Cavit Bircan, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dersini Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerine verdi.

Rektör Bircan, öğrencilere hayatı ile ilgili verdiği örneklerin ardından Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve Libya'daki direnişin öncüsü ve sembolü olan Ömer Muhtarın ölüm yıldönümleri olması ile ilgili bilgiler verdi. Rektör Bircan, imam hatip liselerinin bilinenin aksine bilim, fen ve teknolojiyi iyi kullanan ve kaliteli öğrencilerin yetiştirildiğini okullar olduğunun altını çizdi. 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak hayatın zorluklarına göğüs gererek okuduğunu ve bugün çok anlamlı bir isem sahip olan Adnan Menderes Üniversitesinde yaklaşık 2 buçuk yıldır rektörlük yaptığını ifade etti. Bircan, “Bugün Merhum Başbakanlarımızdan Adnan menderes ile birlikte Libya'nın lideri Ömer Muhtarın demokrasi şehidi oldukları gündür. Bu liderler ülkelerini değiştirecek, rutinden kurtaracak işler yaptıkları için darbeciler ve gelişime engel olanlar tarafından asılmıştır. Bu demokrasi şehitleri ve gelişim için çalışanları örnek alacağız. Değişim için çalışanların karşısına her zaman engeller çıkmıştır ve mutlaka da çıkmaya devam edecektir. Adnan Menderes tarihi değiştiren liderlerden bir tanesidir. Sizler de tarihi değiştirecek, farklı başarılara imza atacak işler yapmak zorundasınız. Bırakın Türkiye'yi, dünyayı değiştirecek projeler yapacağız” dedi.

“İmam Hatip Liseleri imam yetiştiren yerler değildir”

Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun yeni bir okul olmasına rağmen oldukça kaliteli bir okul olduğunu görmekten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Rektör Bircan, “Böylesine kaliteli bir okulda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk dersini vermekten dolayı ayrıca mutluluk duyuyorum. Öncelikle şu algıyı kırmak lazım. İmam Hatip Liseleri imam yetiştiren yerler değildir. Hem ahlaki değerleri bir araya getiren hem de bilim ve teknolojinin son gelişmelerine kadar hepsini burada verebilen bir okuldur. Liseler ve ortaokullar bu konuda proje okulları olarak nasıl bir eğitim alınması gerektiğine bir örnektir. Dünyayı değiştirebilecek öğrencilerin yetişeceği bu okullar dünyada yok. Bu potansiyeli iyi yönlendirebilirsek dünya çapında yeni değerler yetiştirmek mümkün” dedi.

“Öğrencilerimize motivasyon oldu”

Rektör Yardımcıları Prof.Dr.Recai Tunca, Prof.Dr.Halil Kırnak, Prof.Dr.Törün Özer ve Nazilli Müftüsü Mustafa Topaloğlu'nun da izlediği ilk derste Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okul Müdürü Bünyamin Aras, Rektör Bircan'a plaket ile teşekkür etti. Aras, “Amacımız, fen ve sosyal bilimler proje okulundaki hem öğrencileri hem öğretmen arkadaşları motive etmek, akademik farkındalığı artırmak. Dolayısıyla eğitim öğretim boyunca eğitim öğretim adına yapılacak faaliyetlerde katma değeri artırmaya çalışıyoruz. Rektör Bey'in öğrencilerimiz için bir motivasyon olacağını, sürece olumlu etkilediğini düşündüğünüz için ilk dersi Akademik olarak en yüksek grubun başındaki rektör hocamızın yapmasının okula artı değer sağlayacağını düşündük” dedi.