İmamköylüler toz ve çamurdan kurtuluyor

Aydın’ın Efeler İlçesi İmamköy Mahallesi sakinleri yıllardır yazın toz kışın ise yağmur ve kar nedeniyle çamurlaşan yol ile sıkıntılı günler yaşıyordu. 15 yıl önce asfaltlanan yol artık bu özelliğini yitirdiği için yolu kullanan vatandaşlar adeta çile çekiyordu. İmamköy Muhtarı Ahmet Direk Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan yolun yapılmasını istedi. Bu istek Başkan Çerçioğlu’nun talimatı ile istek olmaktan çıkarak gerçeğe dönüştü. Büyükşehir Yol Yapım ve Bakım İşleri ekipleri aldıkları talimatla iş makineleri ve ekipmanlarla İmamköy’e yığıldı ve bin 350m uzunluğundaki ana caddeyi kilitli parke ile kaplamaya başladı. Çalışmaların kısa sürede bitirilecek yol İmamköylülere daha kaliteli ve modern olarak hizmet verecek.

İmamköy Mahalle Muhtarı Ahmet Direk, 15 yıllık asfalt yollarının yaklaşık 3 yıldır ağır tonajlı araçlardan dolayı asfalt özelliğini kaybederek kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Direk, ”Yolumuz yazın tozdan kışında yağmur ve kar nedeniyle çamurdan geçilmez hale gelmişti. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız toz, toprak, çamur içinde perişan oluyorduk. Yaşadığımız sıkıntıyı Topuklu Efe’ye söylediğimizde acil olarak müdahale etti. Hemen araçlarını ekiplerini devreye soktu. Çalışmalar şuan da devam ediyor. Kısa sürede bitirilecek. Allah Özlem Başkanımızdan razı olsun. Topuklu Efe’mize çok teşekkür ediyoruz. Onu canı gönülden destekliyoruz. Ölene kadar da destekleyeceğim, arkasındayım” dedi.

Yolu en çok kullanan vatandaşlar ise yıllardır sıkıntı yaşadıkları yollarının yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Yollarımız çok kötüydü. Büyükşehirden, Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun. Başkanımızın her türlü hizmetinden çok memnunuz ASKİ’nden AYBA’sına kadar her türlü hizmeti için teşekkür ederiz” diye konuştular.