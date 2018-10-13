İncir doktoru Ahmet Er'den sezon değerlendirmesi

İnciri meyvesinin başkenti Aydın'da ‘incir doktoru' olarak tanınan Ahmet Er, bu yıl yaşanan rekolte düşüklüğüne rağmen üreticinin aflotoksinle mücadelesinin artık sonuç verdiğini söyledi. Önceki yıllarda bilinçsiz kurutma, depolama ve nakliye nedeniyle incirin kalitesinin düştüğünü belirten Ahmet Er, “Artık incir üreticimiz bilinçlendi. Altın değerindeki incir en iyi şekilde bahçeden sofralara ulaşıyor” dedi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan ve çocukluğundan bu yana incir meyvesi ile ilgilenen Ahmet Er, 49 yıllık ömrünün 44 yılını incir ile iştigal ederek geçirdiğini belirtti. Türkiye'nin uluslar arası ilk incir işletmelerinden olan Gabay'da yıllarca çalışan ve her yıl bölgede açıkladığı rekolteyi tutturan Ahmet Er, bu yıl mevsimsel nedenlerden dolayı yaşanan rekolte kaybına rağmen üreticinin bilinçli kurutma ve depolama yapması sayesinde incir mahsulünün en iyi şekilde değerlendiğini söyledi.

Bir zamanlar sıradan bir ürün olarak görülen kutsal meyve incirin artık Avrupa ülkelerinin yanı sıra Doğu ülkelerinde de ‘şifa niyetiyle' tüketilmeye başlandığını kaydeden namı diğer ‘incir doktoru' Ahmet Er, “Böyle bir sezon 10 yıl önce yaşansa durum daha da sıkıntılı olurdu. Gerek devletimizin gerekse borsa ve özel sektörlerin yıllardır süren mücadeleleri sayesinde artık Aydın inciri toprakla temas etmeden kurutuluyor. Eskiden çuvala girmesinden dolayı kalitesi düşen incirler artık özel kasalarda taşındığı gibi depolama yöntemi de kurallara uygun yapılıyor. Aflotoksinle mücadele ciddi anlamda sonuç verdi” diyerek olumsuz mevsim koşulları nedeniyle incirde yaşanan sıkıntının bilinçli hasat, kurutma ve depolama sayesinde en aza indirildiğini söyledi.