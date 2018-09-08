İncir Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İncir Festivali renkli görüntülere sahne olurken, festivale efe kıyafeti ile katılan Dr. Ender Saraç, incir tatlılarının tadına baktı, incir kürü yaptı.

15. İncir Festivali İncirliova Belediyesi’nin organizasyonunda kent meydanında düzenlenen programla gerçekleştirildi. Festival İncirliova Mehteran takımının gösterileri ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Festival kapsamında incir temalı tatlı yarışması gerçekleştirildi. Birbirinden güzel tatlıların tadına bakan jüri üyeleri yaptıkları puanlama ile en güzel üç incir tatlısını belirledi. Yarışmada dereceye giren incir tatlılarını yapan vatandaşların ödüllerini Dr. Ender Saraç, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Belediye Başkanı Gürşat Kale verdi. İncir Tatlısı yarışmasının ardından iki adet deve ile İncirliova sokaklarında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Festivale efe kıyafeti ile katılan Dr. Ender Saraç vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kortej yürüyüşünün ardından Dr. Ender Saraç, deve sütü, incir yaprağı ve meyvesi başta olmak üzere çeşitli doğal gıdaları kullanarak anne sütünü arttırıcı ve kuvvet veren bir kür yaptı.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, yapılan kürü basın mensuplarına tattırdı. Dr. Ender Saraç kür yapımının ardından ‘Çocuğunu Doğru Besle’ isimli kitabını imzalayarak basın mensuplarına ve misafirlere hediye etti. Festival kent meydanında gerçekleşen sanatçı Buray konseri ile sona erdi.

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda çeşitli televizyonlarda programlara çıkan Dr. Ender Saraç festivalde yaptığı konuşmada İncir meyvesinin ve deve sütünün insan sağlığına önemine dikkat çekerek, “Kuran-ı Kerim’de geçen üzüm, hurma, zeytin gibi yiyeceklerden bir tanesi de incirdir. Ben bugün bir Egeli olarak İncirliova’yı çok inceledim. Sadece İncirin meyvesini değil, incir çekirdeği yağı, taze incirin sütü, incir yaprağı, incir olduğu gibi bir şifa kaynağıdır. İncirliova meyvesini sadece satan bir yer değil, iddia ediyorum, beş sene sonra incirin çekirdeğinden bile büyük paralar kazanacaksınız" diye konuştu.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ise “Biz adımızla anılan daha önce konuşmacıların çok güzel ifade ettikleri incirle hayatını sürdüren bir beldeyiz. İncirin en büyük üreticisi olarak Aydın’da, İncirliova’da bu işi en iyi şekliyle yapmaya gayret ediyoruz” dedi.