İncir fiyatları 25 TL’ye dayandı

TARİŞ incir birliği tarafından 2017 yılı için belirlenen incir alım fiyatlarına zam yapılarak yeniden belirlendi. İkinci kez açıklanan fiyatla birlikte kuru incirin fiyatı adet ve rüfuz durumuna göre kilogramda 7 TL ile 1.5 TL arasında değişen oranlarda zamlandı. Buna göre 35 adedi 1 kilo 0-100 rüfuz arasındaki kuru incirin kilosu 25 TL, kilo adedi 36-40 arasındaki incirin kilosunun ise 18 TL’den alınacağı belirtildi.

Fiyatların 20 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olduğunu belirten TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, tüm ortakların bir an önce ürün teslimi yapmalarını ve teslim esnasında ücretlerin de ödendiğini söyledi.

Yüksek kalite ve fiyat üreticiyi bayram yaptırdı

Son yılların en mutlu ve bereketli sezonunu yaşayan incir üreticisi adeta yaparken çeyrek asrın en güzel sezonunu yaşadıklarını belirttiler. Zor şartlar altında üretim yapsalar da emeklerinin karşılığını fazlasıyla almaktan mutlu olduklarını belirten incir üreticisi artık incirin bir meyve ve besin olmaktan çıkıp şifalı olduğu için ilaç niyetine tüketilmeye başlandığını ifade ettiler.

TARİŞ İncir Birliği tarafından zam yapılarak yeniden belirlenen 0-100 rüfuz incirin kilogram fiyatları süzme 25 TL, A1 (36-40) 18 TL, A2 (41-45) 16,5 TL, A3 (46-50) 15 TL, A4 (51-55) 14 TL, A5 (56-60) 12,5 TL, A6 (61-65) 12 TL, A7 (66-70) 9,5 TL, A8 (71-80) 8,5 TL, A9 (81-90) 7,5 TL, A10 (91-100) 6 TL ve A11 (101-130) 5 TL olarak belirlendi.