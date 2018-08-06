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06 Ağustos 2018 16:23

İncir kraliçesi dünya evine girdi

Ege Bölgesi’nin önde gelen firmalarından Akça Holding Kuru Meyve İşletmeleri Genel Müdürü Melih Akça’nın kızı İpek Akça lojistik sektöründe faaliyet gösteren Kayacan Bağdar ile dünya evine girdi.

İncir kraliçesi dünya evine girdi

06 Ağustos 2018 16:23

İzmir’de gerçekleştirilen rüya gibi düğünde çiftin nikah şahitliğini valiler yaptı.


Ege’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Türk incirine yarım asra yakın süredir değer katan ülkenin önemli ihracatçılarından Akça Holdin Kuru Meyve İşletmeleri Genel Müdürü Melih Akça’nın kızı İpek Akça, bir süredir nişanlı olduğu Dilek-Ege Baydar’ın oğulları Kayacan ile nikah masasına oturdu.


“Aydın ve İzmir valileri şahitlik etti”


İzmir’de gerçekleştirilen düğün törenine protokol üyelerinin yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda tanıdık sima katıldı. Çiftin nikah şahitliğini İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, eski Bakan Atilla Koç, Akça Holding Yönetim Kurulu Başkanı Riza Akca yaptı.


Aydın’dan da iş, siyaset ve spor camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı düğünde Aydın Ticaret Odası başkanı Hakan Ülken, Mukan Perinçek, Ertan Perinçek, Hasan Uşaklı ve çok sayıda davetli katıldı. Nikahın ardından çiçeği burnunda çift balayı için yurtdışına çıktı.




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