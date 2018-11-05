“İncir TARSİM kapsamına alınmalı”

Yaklaşık 30 maddeden oluşan Aydın tarımının temel sorunlarının başında bu yıl incir ve pamuk üreticilerinin sorunları ilk sırayı aldı.

Aydın'da bu yıl incir ve pamuk üreticisinin sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını ve acil çözüm beklendiğini belirten Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “İncir acilen TARSİM (Tarım Sigortaları) kapsamına alınmalıdır. Bu şartlarda üreticinin durumu çok zor” dedi.

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, konuyla ilgili açıklamasında “Türkiye, Dünyanın en önemli taze incir üreticisi olmasının verdiği bir avantajla, kuru incir üretiminde ve ihracatında lider ülke konumundadır. Aydın iline özgü bir meyve olan incir, ilin simgesi haline gelmiştir. Ülkemizin ihraç ettiği incirin %yüzde 65'i Aydın'da üretilir. Aydın, kaliteli incir üretimi ve kapasite üstünlüğü ile Türkiye incir üretiminde ilk sırayı alır. Yetiştirme açısından en uygun koşulları Menderes havzasında bulan incir, çeşit ve üretim zenginliği ile ilimiz tarımı ve ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Aydın dağlarının her iki yönündeki yamaçlarıyla, kır-taban ve taban arazilerde yapılmaktadır. Bu bölgelerimizin ekolojik koşulları, özellikle meyvenin olgunlaşma dönemindeki sıcaklık, nem ve rüzgar durumu kaliteyi olumlu yönde etkilemektedir. Ancak, kuru incirin yoğun hasat edildiği dönemde yağan yağmur incir kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu bakımdan, Üreticilerimiz incirin yağmur riskine karşı Tarım Sigortaları Kapsamına alınması yanında sadece ilimize mahsus olan, dünyaca ünlü, büyük bir döviz girdisi sağlayan kurutmalık sarılop incirin korunmaya alınması ve fındıkta olduğu gibi ‘Alan Bazlı Destek' kapsamına alınmasını talep etmektedirler” dedi. .

“Gübre ve mazot desteklenmeleri günün şartlarına göre düzenlenmelidir”

Girdi maliyetlerindeki artan fiyatlar nedeniyle gübre ve mazot gibi zirai ilaç desteklemelerinin günümüz şartlarına göre düzenlenmesini isteyen Başkan Kendirlioğlu, “Bitkisel üretimde, verim ve kaliteye doğrudan etkisi bulunan ve dışarıdan dövizle ithal edilen gübre, mazot, zirai mücadele ilaçları gibi girdiler dolar kuruna bağlı olarak yüzde 100 artış meydana gelmiştir. Ekim döneminde ise ne olacağı belirsizdir. Zor şartlar altında üretim yapan üreticinin bu yükün altından kalkması mümkün değildir. Bu nedenle, girdi ücretleri dikkate alınarak; Gübre ve mazot desteklerinin günün şartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu girdilerin yüksek fiyatları dolayısıyla, üretici bu ürünlerde kısıtlamaya gidecek bu da üretimi olumsuz etkileyecektir” ifadelerine yer verdi.

“Bayilerden numune alınıp tahlilleri yapılmalıdır”

Son yıllarda pamuk, domates ve çeşitli ürünlerde zararlılarla mücadelede 7-8 defa ilaç kullanılmasına rağmen sonuç alınmadığını bu nedenle yetkililerce bayilerden ilaç numunesi alınıp incelenmesini talep ettiklerini kaydeden Başkan Kendirlioğlu, “Bölgemizde, pamuk bitkisinde mevsim şartlarına göre oluşan ballık zararlısının ve domateste bitkisinde oluşan tuta abstuta zararlısının popülasyonunun artması ve epidemi oluşturması sonucu yoğun mücadele edilmesine, 7-8 defa ilaçlama yapılmasına rağmen sonuç alınamadı. Pamuk bitkisinde besleme sorunları nedeniyle tarak dökümü, domateste ise kalite ve miktarına etki etmiştir. Bu nedenle, mücadelede kullanılan kimyasal ilaçların, bayilerden numunelerinin alınarak tahlillerinin yapılması kontrol ve denetimlerinin yapılarak etkili maddelerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılmasını talep ediyoruz” diyerek çiftçinin zor bir sezon yaşadığını kaydetti.