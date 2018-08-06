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06 Ağustos 2018 11:21

İncir üreticisini yaz yağmurları vurdu

Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli incir üretim merkezi olan Aydın’da, incir üreticisini yaz yağmurları vurdu.

İncir üreticisini yaz yağmurları vurdu

06 Ağustos 2018 11:21

Temmuz ve Ağustos döneminde yok denecek kadar yağış alan Aydın’da bu yıl normal şartların yaklaşık 20 katı fazla yağış oldu. Yağmur nedeniyle zora düşen incir üreticisi Tarsim sigortasının kapsamının genişletilmesini istedi.


Aydın’da özellikle incir üretim merkezlerinin başında gelen Nazilli ve Buharkent ilçeleri Ağustos ayında son yarım asrın en fazla yağışını aldı. Yaz yağmurları nedeniyle perişan olan incir üreticisi yağışlar nedeniyle inciri kurutmakta sıkıntı yaşadıklarını belirttiler.


Uzun yıllar ortalaması 2,3 kilogram idi, 6 günde 53 kilo yağış düştü


Yaz dönemi Türkiye’nin en az yağış alan illerinin başında gelen Aydın, bu yıl Temmuz ve Ağustos yağışları kış mevsimini aratmadı. Nazilli ilçesinde önceki gün sadece 90 dakikada 38.8 kilogram yağış düşerken Ağustos ayının ilk 5 gününde metrekareye düşen yağış miktarı 53 kilograma ulaştı. İncirin üretiminin yoğun olduğu ilçelerde yağmurla birlikte olgunlaşan incirlerde akma adı verilen hastalık oluşmaya başladı.


Son yılların en ıslak yaz sezonunun yaşandığı Aydın’da son 2 hafta içerisinde Buharkent ve Nazilli’de Venedik’i aratmayacak görüntüler oluştu. Aydın’da uzun yıllar ortalamasına göre Ağustos ayında metrekareye sadece 0.3 kilogram yağış düşerken 2918 yılı Ağustos ayında; Nazilli’ye 53, Sultanhisar’a 27, Çine’ye 17.8, Buharkent’e 11.9, Koçarlı’ya 13,4 kilogram yağış düştü.


İlekleme ve hasat mevsiminde gerçekleşen yağışlar dolayısıyla incir mahsulünde sıkıntılar yaşandığını belirten üreticiler şu anda hava şartlarının uygun gitmemesinden kaynaklı ciddi ürün ve kalite kaybı yaşandığını belirttiler.




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