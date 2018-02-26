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26 Şubat 2018 09:14

İncirliova Belediyesi ve Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesinden işbirliği protokolü

İncirliova Belediyesi ile Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi arasında düzenlenen “Dil Damak Öykü Kitabı Görsel Çalışma İşbirliği Protokolü Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesinde imzalandı.

İncirliova Belediyesi ve Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesinden işbirliği protokolü

26 Şubat 2018 09:14


Okul Müdürü M. Cihan Başer, İncirliova Belediyesinin bu teklifi karşısında heyecanlandıklarını belirterek bu kitabın ileriki yıllarda karşılarına çıkabileceğini öğrenciler için de bu projenin büyük bir deneyim ve başarıları için fırsat olacağını dile getirdi.


İncirliova Belediyesi Başkanı Gürşat Kale, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, özel bir eğitim sunan okulla işbirliği yapmaktan onur duyduğunu belirtti. Başkan Kale, yazılı eserlerin yüzyıllarca yaşayacağını, başka nesillere örnek olacağını belirterek katkılarından dolayı Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi ailesine teşekkür etti.




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