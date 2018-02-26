Okul Müdürü M. Cihan Başer, İncirliova Belediyesinin bu teklifi karşısında heyecanlandıklarını belirterek bu kitabın ileriki yıllarda karşılarına çıkabileceğini öğrenciler için de bu projenin büyük bir deneyim ve başarıları için fırsat olacağını dile getirdi.

İncirliova Belediyesi Başkanı Gürşat Kale, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, özel bir eğitim sunan okulla işbirliği yapmaktan onur duyduğunu belirtti. Başkan Kale, yazılı eserlerin yüzyıllarca yaşayacağını, başka nesillere örnek olacağını belirterek katkılarından dolayı Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi ailesine teşekkür etti.