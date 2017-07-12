İncirliova Belediyesi yaz spor okulları açıldı

30 Mart 2014 tarihinde göreve gelmesiyle birlikte yaz spor okullarını düzenli bir şekilde açmaya özen gösterdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Gürşat Kale, aradan geçen üç yıl da çeşitli kategorilerde toplam bin 200 öğrenciyi sporla tanıştırdıklarını söyledi.

İncirliova Belediyesi olarak sportif faaliyet ve etkinliklere büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Kale, “Amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın fiziki gelişimlerine katkı sağlamak, onların boş zamanlarını değerlendirmek, sporla buluşturmakla birlikte arkadaşlık bağlarını güçlendirmektir. Bunu gerçekleştirirken de hiçbir ücret beklemeksizin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurslarımızı ücretsiz yaptık. Ayrıca kurslarımıza kayıt yaptırıp düzenli olarak katılan tüm öğrencilerimize sportif malzeme, forma ve ulaşım ihtiyaçlarını da İncirliova Belediye Başkanlığı olarak ücretsiz karşılıyoruz. Görevde olduğum sürece de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimlerine büyük katkı sağlayan bu etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İncirliova Kapalı Spor Salonu’nda düzenlen İncirliova Belediyesi Yaz Spor Okulları Açılış Töreni’ne İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Belediye Başkanı Gürşat Kale, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gelişen teknoloji karşısında unutulmaya yüz tutmuş çeşitli çocuk oyunları ile araç ve gereçleri de öğrencilerle buluşturan Başkan Kale, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte çember çevirerek tel araba sürdü.

İçerisinde akıl ve zeka oyunlarının da yer aldığı yaklaşık 105 çocuk oyuncağını koleksiyon haline getiren Emekli Öğretmen Erkan Atalı’ya Başkan Kale teşekkür belgesi verdi.