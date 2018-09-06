İncirliova Belediyespor’da hedef 2. Lig

İncirliova’da göreve geldiği günden bu yana spor ve sporcuya verdiği desteklerle ilçe halkının taktirini kazanmaya devam eden Belediye Başkanı Gürşat Kale, İncirliova Belediyespor’un kız voleybol takımı oyuncularını kahvaltıda ağırladı. İncirliova Park’ta verilen kahvaltıya İncirliova Belediyespor Başkanı Baki Aslantaş, kulüp yöneticileri, Voleybol Antrenörü Engin Gülşen ve Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu de katıldı.

Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, İncirliova Belediyesi’ne voleybol sporuna verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

İncirliova’da göreve geldiği günden bu yana spor ve sporcuya destek vermeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Kale, “Sporcularımızın yolu ve bahtı açık olsun. Bizim amacımız sporcularımızı hayata hazırlamak, daha iyi şartlar ve ortamlar sağlamak. İki yıl sonra 2. Lig’de mücadele ederek ilçemizin adını başarılı bir şekilde duyurmak. Bunun için el birliği ile çok çalışacağız. Belediyemizin imkanları doğrultusunda destek vermeye devam edeceğiz” diyerek yeni sezonda tüm sporculara başarılar diledi.

Yemekte konuşan Başkan Baki Aslantaş ise, “İki sene önce Engin Gülşen hocam kulübümüzün kapısını çaldığında bir voleybol takımı kuracağını, iddialı olacağını söylediği zaman, ben hocama alt yapısı kuvvetli ve hep hedefleri olan bir takımımız olsun demiştim. İncirliova Spor Salonu’nu açık olmasına rağmen, salonda hiç bir faaliyet yapılmazken, şuanda salonda kızlarımızla antrenman yapacak saat bile bulamıyoruz. Çok sayıda takımımız ve sporcumuz var. Hedefi olan takımlar yapıyoruz. Hedefimiz uzun yıllar sonra İncirliova’da voleybol sporunu halkımızla tanıştırmak. İki sene sonra 2. Lig’de bir kadın voleybol takımımız olacak ve o takımımızla transfer yaparak değil, içimizden yetişen kendi çocuklarımızla mücadele edeceğiz. Alt yapımızda 40 kız voleybolcumuz var. Biz Aydın voleybolunun alt yapısı olacağız. Biz voleybol camiası olarak büyük bir aileyiz. İnşallah bunun semeresini bu yıl bir veya iki şampiyonlukla göstereceğiz. Bize sonsuz destek sağlayan Başkanımız Gürşat Kale’ye teşekkür ediyoruz. Onu mahcup etmemeye çalışacağız” dedi.