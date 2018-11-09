İncirliova CHP'den Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

CHP İncirliova İlçe Yönetimi, yeni seçilen İlçe Başkanı Yılmaz Batmaz önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP İncirliova İlçe Yönetimi, görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Başkan Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar için tebrik etti. Yılmaz Batmaz'a yeni görevinde başarılar dileyen başkan Çerçioğlu nazik ziyaretlerinden dolayı yönetim kuruluna teşekkür etti.