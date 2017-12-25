İncirliova müzeye kavuşuyor

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, ilçenin tarihine sahip çıkıyor. İncirliova’nın tanınmış ailelerinden Merhum Belediye Başkanı Ali Sarıyörük’ün İstiklal Mahallesi’nde bulunan tarihi değere sahip evin restorasyon çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlanılacağını açıklayan Başkan Kale; “İncirliova Belediyesi olarak ilçemizin bir ihtiyacını daha karşılayarak hem tarihimize hem de kültürümüze sahip çıkıyoruz. Merhum Ali Sarıyörük’ün değerli eşi Suna Hanım tarafından müze yapılması için belediyemize 50 yıllığına tahsis edilen evi İncirliova Yörük ve Devecilik Kültürü Müzesi’ne dönüştürmek için tüm çalışmalarımızı tamamladık. 2018 Ocak Ayı içerisinde restorasyon çalışmaları başlayacak olan Kent Müzemiz yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonucunda 2018 Ağustos ayında tamamlanacaktır. Buradaki restorasyon çalışmalarımız bitince de bu alanı İncirliova Suna Ali Sarıyörük Kültür Müzesi’ne dönüştüreceğiz. Böylesine önemli bir eseri ilçemize kazandırmaktan çok mutluyum. Bizlere her konuda yardımcı olan ve evlerini müze yapılması için bağışlayan Suna Sarıyörük Hanımefendi ile çocuklarına ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

19. yüzyılın sonuna tarihlenen evlerinin müzeye dönüştürülecek olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Merhum Ali Sarıyörük’ün eşi Suna Sarıyörük; “Rahmetli eşim İncirliova’ya çok düşkündü. İlçemizde ilklerin gerçekleşmesine büyük önem verirdi. İncirliova Belediye Başkanlığımız tarafından gerçekleşecek olan bu proje de bir ilk olacaktır. Bundan dolayı da onur duyuyoruz. Çalışmalarından dolayı belediye başkanımız Gürşat Kale’ye teşekkür ediyor, müzenin İncirliova’mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz ay ihalesi yapılan ve 2018 Ocak Ayı’nda restorasyon ve rölöve çalışmaları gerçekleşecek olan Ali Suna Sarıyörük Anadolu Yörük ve Devecilik Kültür Müzesi yaklaşık 700 bin TL’ye mal olacak. Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenen proje tamamlandığında İncirliova’da bir ilk olacaktır.

Ali Sarıyörük kimdir?

İlkokulu İncirliova’da İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu’nda; ortaokulu İstanbul’da Galatasaray Ortaokulu’nda (Ortaköy), liseyi İstanbul Galatasaray Lisesi’nde (Beyoğlu) okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı yükseköğrenimini tamamlamadan İncirliova’ya döndü. Askerliğini yedek subay olarak Diyarbakır’da yaptı. Ciftçilik yapan Sarıyörük, modern tarım uygulamaları konusunda iyi uygulama örnekleri gösterdi. Siyasette aktif olarak yer alan Sarıyörük, 1973 yılında Belediye Başkanı Ali İrfan Aksoy’un senatör adayı olması nedeniyle vekaleten belediye başkanlığı görevini yürüttü. 1970’te Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Farklı zamanlarda Aydın İl Genel Meclisi Üyeliği yapan, evli ve 5 çocuk babası olan Ali Sarıyörük, 29 Temmuz 1996’da vefat etti.