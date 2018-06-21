İncirliova toplu konutla buluşuyor

07 Ağustos 2018 Salı günü ihalesi gerçekleşecek olan proje kapsamında 215 toplu konut, cami, 2 adet iş yeri, park, alt yapı ve çevre düzenlenmesi yapılacak.

İncirliova İstiklal Mahallesi Kovalık mevkiinde 20 dönüm arazi üzerinde yapımı gerçekleşecek olan projeye 20 Eylül – 31 Ekim 2017 tarihleri arasında 310 aile Ziraat Bankası’na 4 bin TL ön talep ücretini yatırarak başvuruda bulunmuştu.

“Sözümüzü Yerine Getirdik”

Yaklaşık iki yıldır TOKİ ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getiren İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, söz konusu projenin ihale aşamasına gelmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Kale, şöyle konuştu; “Projemizin ihalesinin yapılması ve projenin bir an önce hayata geçirilmesi hususunda uzun zamandır beklemekteydik. Geçtiğimiz günlerde TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde ihalemizin 07 Ağustos Salı günü gerçekleşeceğini bizlere bildirdiler. İhale aşaması tamamlanmasıyla birlikte en kısa zamanda konutlarımızın yapımı gerçekleşecektir. Alt gelir gurubuna yönelik yapılacak olan projemiz içerisinde 215 konut, cami, 2 adet iş yeri, park, alt yapı ve çevre düzenlenmesi yer almaktadır. Söz verdiğimiz gibi sözümüzü yerine getirdik. Konutlarımız vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun”