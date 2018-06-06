İncirliova Ülkü Ocağından gıda yardımı

Ülkü Ocakları İncirliova İlçe Başkanı Fatih Sultan Mehmet Yıldızdoğan, hazırlanan gıda paketlerinin ilçe genelindeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Teşkilat olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya büyük özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Yıldızdoğan; “Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren böylesine önemli bir ayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olma gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda da benzer yardımları gerçekleştirmiştik. Bu yıl da teşkilat üyelerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla hazırladığımız 300 adet gıda paketini önümüzdeki günlerde vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Yüce Rabbim, emeği ve katkısı olan herkesten razı olsun” dedi.