İncirliova’da 25 bin kişiye iftar yemeği

Belediye Başkanı Gürşat Kale öncülüğünde hayırsever vatandaşların katkılarıyla kurulan iftar sofrasında Ramazan ayı boyunca yaklaşık 25 bin vatandaşa iftar yemeği ikramında bulunulacak.

İncirliova Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Kale, iftar sofrasının kurulmasında emeği ve katkısı geçen tüm hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

“Ramazan demek bir olmak, beraber olmak demektir” diyen Başkan Kale; “Geleneksel hale getirdiğimiz iftar soframızı bu yıl da kurduk. Soframıza maddi ve manevi katkı sağlayan tüm hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. İnşallah, her gün yaklaşık 1000 vatandaşımıza iftar yemeği ikramında bulunacağız. Ayrıca, iftar soframıza katılamayan 200 vatandaşımızın evine sıcak yemek servisi, 200 ailemize de gıda yardımında bulunacağız. İçinde bulunduğumuz şu mübarek ayda Yüce Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.