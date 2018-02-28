İncirliova’da 250 fidan toprakla buluştu

Fidan dikimi öncesi kısa bir açıklamada bulunan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdik. Daha önce ilçe merkezi başta olmak üzere bazı mahallelerimize fidan dikimini gerçekleştirdik. Belediye olarak yapımını tamamladığımız park ve bahçelerimizde ağaç dikim çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bugün burada kent konseyi üyelerimiz ile vatandaşlarımızın da katılımıyla 250 adet kara selvi fidanını toprakla buluşturduk. Fidanlarımızın toprakla buluşmasında emekleri geçen kent konseyi üyelerimize, mahalle muhtarlarımıza, öğrencilerimize ve belediye personellerimize de teşekkür ediyorum ” dedi.

İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı ve İncirliova Kent Konseyi Başkanı Baki Aslantaş ile Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mehtap Aktemur Belediye Başkanı Gürşat Kale’nin çevreye olan duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ederken, kent konseyi olarak İncirliova’nın yararına olacak tüm etkinlik ve çalışmalarda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

İncirliova Belediyesi Kent Ormanı Mesire Alanında gerçekleşen fidan dikimine Belediye Başkanı Gürşat Kale, MHP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, İncirliova Ülkü Ocakları Başkan Vekili İbrahim Geriş, Kent Konseyi Başkanı Baki Aslantaş, İncirliova Muhtarlar Derneği Başkanı Mukadder Yükse, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mehtap Aktemur, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Başçı, İncirliova Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.