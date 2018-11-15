İncirliova'da 56 ayda 300 bin metrekare yol yapıldı

2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası İncirliova Belediye Başkanlığına seçilen Gürşat Kale'nin ilçe halkına verdiği çamurlu ve tozlu yol bırakmayacağız sözü de gerçekleşti. 56 aylık görev süresi içerisinde ilçe genelinde yaklaşık 300 bin metrekare parke taşı döşeme işi ile bakım ve onarım çalışmasını gerçekleştiren Başkan Kale; “Göreve gelir gelmez mahalle muhtarlarımız ile vatandaşlarımızdan gelen taleplerin yanı sıra fen işleri müdürlüğümüz tarafından yapılması zaruri olan yolları tespit etmiştik. Bugüne kadar ilçe merkezimiz başta olmak üzere Acarlar ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerimizde yaklaşık 300 bin metrekare parke taşı döşeme işini gerçekleştirdik. Her geçen gün gelişen ve büyüyen İncirliova'mızda yeni yolların açılması çalışmalarını da sürdürmekteyiz. Bugüne kadar yapımını gerçekleştirdiğimiz 300 bin metrekarelik yol yapım hizmetlerimiz yaklaşık 11 milyon TL'ye mal olmuştur. İncirliova Belediyesi olarak yaşadığımız tüm ekonomik sıkıntılara karşın vatandaşlarımızı çamurlu ve tozlu yollardan kurtararak seçimlerde kendilerine verdiğimiz sözü de yerine getirmiş olduk” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Acarlar Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarının gerçekleştiğini bu nedenle mahallenin tamamında ciddi yol problemi oluştuğunu hatırlatan Başkan Kale; “Acarlar Mahallemizde yaşanılan yol sorunları maalesef bizden kaynaklanan bir durum değildir. ASKİ, Acarlar'da alt yapı çalışmalarını başlatmadan önce İncirliova Belediyesi olarak zaten mahallemizde yol yapım hizmetlerimizi gerçekleştiriyorduk. Bu kapsamda 24 bin metrekare parke taşı döşeme işini de tamamlamıştık. Kamuoyunda Acarlar'daki 12 metre ve altı yolların İncirliova Belediyesi sorumluluğunda olduğunu bu nedenle bu yolların parke taşı döşeme işinin İncirliova Belediyesi tarafından yapılması gerektiği dile getirilmektedir. Evet, ilçe genelindeki 12 metre ve altı yollar bizim sorumluluğumuzdadır. Ancak, ASKİ bizim ve bizden önceki dönemlerde yapılmış tüm yolları alt yapı çalışmaları nedeniyle bozmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle ilgili yasa gereği de bu yolların yeniden yapılması için yasal olarak tek sorumluluk ASKİ'ye aittir” dedi.