İncirliova'da 57 ayda 23 park 12 sosyal tesis

Fen İşleri Müdürü Özlem Koyun'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kale, tüm parkların Aralık Ayı sonunda tamamlanarak hizmete gireceğini müjdeledi.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Belediye Başkanlığı Seçimlerinde her mahalleye en az bir adet çocuk oyun parkı sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Kale; “Söz verdiğimiz gibi tüm mahallelerimize birer adet çocuk oyun parkı kazandırdık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız artık evlerde hapis kalmayacak. Modern parklarda gönüllerince eğlenebilecektir” dedi.

Tesislerin Tamamı Aralık Ayında Tamamlanacak

İncirliova Belediyesi olarak çocuk oyun parkı, yeşil alan oluşturulması ve sosyal tesis inşası gibi hizmetlere büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Kale; “İlçemiz hızla gelişip büyümektedir. Buna bağlı olarak da nüfusumuz her geçen gün artmaktadır. Bizler de bu gelişmeyi göz önünde bulundurarak ilçemizde modern çocuk oyun parkları ile sosyal tesislerinin yapımlarını gerçekleştiriyoruz. 57 aylık görev süremiz içerisinde ilçemiz genelinde planladığımız 23 adet çocuk oyun parkı ile 12 adet sosyal tesisin yapımını başlattık. Birçok tesisimizi de tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Bizden önce yapılan ancak günün koşullarına göre kullanımı pek elverişli olmayan çocuk oyun parklarında modernizasyon çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı da Aralık ayı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Tesislerimiz halkımıza ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.