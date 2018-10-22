İncirliova'da ‘Bağımlılıkla Mücadele' semineri

Aydın İncirliova'da ‘Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Tedbirler' konulu panel düzenlendi. Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneği (BEMSAYDER) ile İncirliova Kaymakamlığı'nın paydaş olduğu "Sağlıklı Yaşam İçin El Ele" projesi kapsamında düzenlenen panele katılım oldukça yoğun oldu.

Moderatörlüğünü Dernek Başkanı Davut Türkkan'ın yaptığı panele konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Mutlu, Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Elçin Yoldaşcan, Muş Alpaslan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kesen katıldı.

Panelin açılışında konuşan İncirliova Kaymakamı, Ediz Sürücü ilçesinde böyle bir panelin düzenlenmiş olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan ise çocukların bilinçli bir şekilde yetişmesinin önemine değinerek, “Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, inancımıza ve insani değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere emanet etmek için bu tür etkinliklere önem veriyoruz” dedi.

Panelde; Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan "Bağımlılık nedir, ne sıklıktadır ve risk gurupları nelerdir? soruların cevabını taşıyan sunum yaptı. Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Mutlu ise “Bağımlılığın zararlı sonuçları ve kimyasal ve kimyasal olmayan bağımlılıklar” konularında bilgi verdi.

Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Elçin Yoldaşcan ise; Bağımlılıktan korunmada sağlıklı yaşam becerilerinin neler olduğu ve bu becerilerin nasıl geliştirilebileceğini ele aldı. Muş Alpaslan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kesen de; Bağımlılıkla mücadelede önleyici tedbirleri anlattı.