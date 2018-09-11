İncirliova'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs tutuklandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde Haydar Ş.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Haydar Ş.'yi (21) pompalı tüfekli ayağından vuran Yaşar A. (22) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İncirliova Hürriyet Mahallesi At meydanında yaşanan olayda, Yaşar A., tartıştığı arkadaşı Haydar Ş.'i pompalı tüfekle ayağından vurmuştu. Olayın ardından kaçan Yaşar A. pompalı tüfekli birlikte polis tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan Yaşar A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.