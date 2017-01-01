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01 Ocak 2017 12:16

İncirliova’da duvarlar sanatla süsleniyor

İncirliova’da duvarlar sanatla süsleniyor

01 Ocak 2017 12:16

İncirliova Belediyesi tarafından Aydın İzmir Karayolu Süleyman Çamlıca güzergahında başlatılan modernizasyon çalışmaları kapsamında devlet demiryolları ile karayolu arasında bulunan boş duvarlar seramik sanatıyla süsleniyor.

Aydınlı Seramik Sanatçısı Güler Ünlü tarafından duvarlara nakşedilen yerel, ulusal ve uluslar arası figürlerle Süleyman Çamlıca Bulvarına sanatsal bir görünüme kavuşuyor.

Seramik Sanatçısı Ünlü ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; “Her geçen gün gelişen ve büyüyen ilçemizde sanatsal etkinliklerle birlikte ilçemizin çehresini değiştirecek bu tarz sanatsal çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Böylece; ilçemizi sanatla bütünleştirip modern bir görünüme kavuşturacağız” dedi.

Avrupa’da birçok ülkede benzer sanatsal çalışmaların gerçekleştirildiğini ancak Türkiye’de bu tarz çalışmalara pek önem verilmediğine dikkat çeken Seramik Sanatçısı Ünlü, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’nin sanata olan ilgisi, sanatçıya verdiği değerden dolayı kendisine teşekkür etti. Mimari yapılar, sanatsal çalışmalar ile peyzaj ve çevre temizliği çalışmalarının toplumların kültürel ve ekonomik yapılarının göstergesi olarak kabul edildiğine de dikkat çeken Sanatçı Ünlü; “İncirliova’da yaptığınız hizmetlerin yanı sıra sanatsal faaliyetlere karşı olan ilginiz ilçenin çehresinin değişmesi açısından büyük bir şanstır. Duvar örme ve sıva çalışmaları sonrasında duvar yüzeyinde seramik ve mozaik karışımı renkli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Burada kullandığımız figürlerle geri dönüşüm bilincinin oluşturulması, barışın, doğa sevgisinin pekiştirilmesi, hayvanların yük aracı olmanın ötesinde yaşamımızın kıymetli bir parçası olduğunu gösterebilmek adına daha ayrı bir önem kazanıyor. Çalışmalarımızı yaptığımız bu güzergah üzerinde yaya ve araç yoğunluğunun olmasından dolayı da İncirliova’mız sanatla bütünleşerek modern bir görünüme kavuşturuyoruz” diye konuştu.



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