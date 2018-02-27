İncirliova’da engelsiz yaşam çalışmaları sürüyor

Başkan Kale, İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden beyne bağlı bir rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden 56 yaşındaki Mustafa Yardım’ı evinde ziyaret ederek bir adet tekerlekli sandalye hediye etti.

Bulduğu her fırsatta ilçe genelindeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret eden ve dertlerine derman olan Başkan Kale “En büyük engel kalplerdedir. İncirliova Belediyesi olarak kalplere dokunup engelli vatandaşlarımızın dertlerine derman olma gayretindeyiz” dedi.

Başkan Kale’nin kendisine yaptığı ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Mustafa Yardım; “Buraya kadar zahmet edip gelmeniz beni çok mutlu etmiştir. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı Allah sizden razı olsun” diyerek teşekkür etti.

İlçe genelindeki engelli vatandaşlara yönelik yaptığı hizmetlerle İncirliova’da ilkleri gerçekleştiren Başkan Kale; “İncirliova Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza pozitif ayırımcılıktan yanayız. Bu nedenle 47 aylık görev süremiz içerisinde tüm engelli vatandaşlarımıza ulaşarak onların dertlerine derman olma gayretinde olduk. İnşallah bundan sonra da onların yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Amaçlarının engelsiz bir yaşam olduğunu vurgulayan Başkan Kale, engelli vatandaşlar için yapılan hizmetlere de açıklık getirdi. Kale, şöyle konuştu; “İncirliova Engelsiz Yaşam Merkezi ile İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği’nin kurulmasını sağladık. Engelli vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti vermesi için bir adet engelsiz yaşam aracını kendilerine tahsis ettik. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın gıda, yakacak ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına özen gösterdik. Ayrıca, 47 aylık görev süremiz içerisinde 129 adet tekerlekli sandalye, 5 adet akülü sandalye, 5 adet yürüme barı, 6 adet ihtiyaç sandalyesi, 13 adet engelsiz rampası, 2 adet işitme cihazı, 3 adet görme engelliler için özel tasarlanmış bilgisayar alarak engelli vatandaşlarımızın kullanımına tahsis ettik. Belli zamanlarda engelli organize ettiğimiz sosyal etkinliklerle de engelli vatandaşlarımızın birbiriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlıyoruz. Bundan sonra da elimizdeki imkanlar doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya, onların sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz”