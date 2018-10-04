İncirliova'da hipermarket denetimleri sıklaştı

Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin talimatıyla ilçe genelindeki hipermarketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde dövizdeki kur artışını bahane ederek ürünlere fahiş zam yapılması, gramaj hilesi ile reyon ve kasa fiyat eşleşmesi, temel sağlık kuralları ve yasal prosedüre uygunluk konularında denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlere ilişkin bir açıklamada bulunan Başkan Kale, “İncirliova Belediyesi olarak belli aralıklarla ilçemiz genelindeki hipermarket, temel gıda üretim yerleri, okul kantinleri ve toplu kullanım alanlarına ilişkin denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bazı vatandaşlarımızdan fahiş fiyat artışı, reyon ve kasa fiyat eşleşmesi gramaj hilesi gibi konularda şikâyetler alıyorduk. Zabıta ekiplerimize verdiğim talimatla da ilçemizdeki denetimlerimizi sıklaştırdık. Yaptığımız denetimlerde şuana kadar hiçbir iş yerinde yasal prosedüre uygun olmayan bir uygulama ile karşılaşmadık. Ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam edecektir. Mevzuata uygun olmayan bir uygulama gerçekleştiren iş yeri ile karşılaşıldığı takdirde gerekli yasal işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Bizim için en temel önceliğimiz halkımızdır” dedi.

Başkan Kale, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında bulunan kantin işletmelerinin denetlendiğini söyledi.