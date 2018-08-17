İncirliova’da istişare toplantıları devam ediyor

İncirliova Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan hizmetlere ilişkin mahalle sakinlerine bilgiler veren Başkan Kale, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri de en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarının söyledi.

Büyükşehir Yasası sonrası Türkiye’de birçok ilçe belediyesinin ekonomik anlamda ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığını ve halka hizmet götürmekte zorlandığına vurguda bulunan Başkan Kale; “Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık. Elimizdeki imkanlarla ilçemiz genelinde yıllardır yapılamayan onlarca hizmeti gerçekleştirdik. Bunun en büyük örneği de 2014 Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Sandıklı Mahalle Sakinlerimize verdiğimiz Sosyal Tesis sözüydü. 2017 yılında yapımına başladığımız ve yaklaşık 250 bin TL’ye mal olan sosyal tesisimizi tamamlayarak hizmete açtık. Tesisimiz siz değerli mahalle sakinlerimize hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Kale’nin konuşmasının ardından kısa bir açıklamada bulunan Sandıklı Mahalle Muhtarı Fazlı Kurşunlu, “ Vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını ve taleplerini direk olarak sizlerle paylaşabilmesi adına böylesine önemli bir toplantıyı gerçekleştirmiş olmanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayız. Mahallemiz, ilçemizin hızla gelişen ve büyüyen bir mahallesidir. Bir idareci olarak Büyükşehir Yasası’nın getirdiği sorunları yakinen bilmekteyim. Sizler bu mali sorunlara rağmen İncirliova’mıza ve mahallemize güzel hizmetler kazandırdınız. Gerek şahsım gerek ise mahallemiz adına İncirliova’mıza kazandırdığınız hizmetlerden dolayı size ve ekibinize teşekkür ediyor hizmetlerinizin devamını diliyorum” dedi.

Muhtar Kurşunlu’nun konuşmasının ardından mahalleye yapılan diğer hizmetlere ilişkin vatandaşlara bilgiler veren Başkan Kale, “Sosyal hizmetler kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çeşitli yardımları gerçekleştiriyoruz. Sandıklı Spor Kulübümüze malzeme ve ulaşım desteğinde bulunuyoruz. Bugüne kadar mahallemizde 5 bin 700 metrekare parke taşı döşeme işini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde 3 bin 500 metrekare daha yol yapım hizmetini tamamlayacağız. Cami, okul ve mezarlıklarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekli araç ve gereçlerin temini gerçekleştirmeye büyük önem vermekteyiz. Önümüzdeki günlerde mahallemizde bulunan ve atıl haldeki iki çocuk oyun parkında modernizasyon çalışmasını gerçekleştireceğiz. Ayrıca, üniversite binasının mahallemize yapılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bazı resmi kurumlardan gerekli kararlar çıkar çıkmaz inşaatımızın yapımını başlatacağız. Üniversite binamız için arazi bağışlayan Nazmi Topçuoğlu Vakfına ve inşaatımızın yapımına maddi ve manevi destek sağlayacak olan tüm sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.