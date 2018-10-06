İncirliova'da tarihi yapılar korunuyor

İncirliova Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Anabilim Dalı Mimari Restorasyon Bölümü işbirliğiyle yürütülen 'Mimari Mirası Belgeleme ve Koruma Projesi' çalışmaları hızla devam ediyor.

İncirliova Şirindere Mahallesi Hacı Molla Mustafa Değirmeni, Erbeyli İstasyon Binaları, Ahmet Özbek Evi, İlhami Bey Evi'nin belgelendirme ve koruma projesini hazırlayan ekibi ziyaret eden Başkan Kale, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İTÜ Öğretim Görevlileri ile Öğrencilerinin İncirliova'nın mimari mirasının korunmasına ilişkin yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Kale, daha sonra İncirliova İnciri ile İncirliova Belediyesi Kültür Yayını olan Dildamak ve Devecilik Kültürü kitaplarını ekip üyelerine hediye etti.

Kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkma gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Kale; “İlçemizin tarihi doksunu yansıtan bu yapılarımızı gelecek nesillerimize aktarmaya büyük önem vermekteyiz. Çünkü bu yapılar bizlere geçmişten gelen emanetlerdir. Bunların korunması ve belgelendirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz” dedi.

Başkan Kale'nin kendilerine yaptığı ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Yegan Kahya ise; “Ekip üyelerimiz belirtilen binalarda topladıkları bilgiler doğrultusunda analiz ve çizim çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 7 Ekim'e kadar bu çalışmalarımız sürecektir. Daha sonra da söz konusu yapılara ilişkin restorasyon ve röleve çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli mimari projelerimizi hazırlayacağız. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gelişme çabalarını yansıtan mimari yapıları tarihi dokusuna uygun bir şekilde İncirliova'ya tekrar kazandırılmasını sağlayacağız. Böylesine önemli bir projeyi hayata geçirmemiz konusunda bizlerle işbirliği yapan tarihi mirasa sahip çıkan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'ye dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.