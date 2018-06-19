İncirliova’da tren kazası; 1 yaralı

Kaza, İncirliova Atatürk Mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesindeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Kamil İ. yönetimindeki 09 FB 077 plakalı otomobile İzmir-Denizli seferini yapan tren çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan aracın sürücüsü Kamil İ. kazada hafif şekilde yaralandı. Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Kamil İ.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir - Aydın seferini yapan tren yoluna devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.