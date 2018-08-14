İncirliova’da Ulusal Resim Çalıştayı başladı

Ulusal Resim Çalıştayı, Park İncirliova Sosyal Tesislerinde başladı.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek etkinlikte; kentin kültürel gelişimin önemli parçasını teşkil eden sanatsal üretim süreçlerine ortam ve destek sağlayarak, farklı sanat anlayışlarına sahip ressamların bir araya gelerek kent odaklı çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Küratörlüğünü Ressam ve eğitimci Burak Erim’in yaptığı çalıştaya, Türkiye’nin altı farklı kentinden alanında saygın on iki ressam katılıyor. Gerçekleştirilen kokteyl ile başlanılan resim çalışmaları çalıştay sonunda tamamlanarak kent halkının hizmetine sunulmak üzere İncirliova Belediyesi’ne teslim edilecek.

Resim Çalıştayı öncesi kısa bir konuşma yapan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; “Öncelikle alanında birbirinden kıymetli ressamları İncirliova’mızda ağırlamaktan dolayı onur duymaktayız. İncirliova Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda organize ettiğimiz 1. Ulusal Resim Çalıştayımız ile birlikte ilçemizde ilkleri de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Böylesine önemli çalışmaları geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. İncirliovalı afiş tasarım sanatçısı Cemil Karababa, Ressam Umur Türker ve ressam Ülkü Ünal’ın onur konuğu olduğu çalıştay sürecinde tasarlanan eserler; 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 13.00’da ilçe merkezindeki Sevgi Yolu’da aynı gün saat 17.00’da Park İncirliova’da, Kasım Ayı içerisinde ise Efeler İlçesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde sergileyeceğiz” dedi.