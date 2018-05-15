İncirliovalı engelliler yeni hizmet binalarına kavuştu

Açılışa İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, , İNEYDER Başkanı Merve Uysal, CHP Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Barış Altıntaş, Aydın Sivil Toplum Örgütleri Platformu (ASTO) Başkanı Veli Tiryaki, MHP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, CHP İncirliova İlçe Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova Belediye Başkan Yardımcıları Baki Aslantaş ile Mustafa Başçı, İncirliova Muhtarlar Derneği Başkanı Atatürk Mahalle Muhtarı Mukadder Yüksel, İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Bilkay Çetinkaya, dernek yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan İNEYDER Başkanı Merve Uysal, amaçlarının ilçe genelindeki tüm engelli vatandaşlara ulaşarak onların sorunlarına çözüm üretip İncirliovalı engelli vatandaşların sesi olmak istediklerini söyledi. Uysal, şöyle konuştu; “2017 yılında Belediye Başkanımız Gürşat Kale öncülüğünde kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz derneğimizin bugün hizmet binasını açmakla büyük mutluluk duymaktayız. Engelli kardeşlerimizin yaşadığı tüm sorunları yakinen bilmekteyiz. İnşallah derneğimiz yönetim kurulu üyeleri ve siz değerli vatandaşlarımızın katkılarıyla bu sorunlara çözüm üreteceğiz. Derneğimizin bugünlere gelmesinde maddi, manevi desteklerini esirgemeyen her zaman yanımızda olan İncirliova Belediyesine ve Başkanımıza çok şey borçluyuz. Sizlerin huzurunda başkanımıza ve çalışma ekibine teşekkür ediyorum”

İncirliova Belediyesi olarak sosyal yardımlaşmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Gürşat Kale ise; “Ziyaret etmediğimiz, sofrasında oturmadığımız, sıkıntısına ortak olmadığımız bir tek engelli kardeşimiz kalmayacaktır. İncirliova Belediyesi olarak her zaman yanınızda arkanızda olmaya devam edeceğiz. 2017 yılında kurulan ve ilk sosyal aktivitesini geçtiğimiz gün engelli kardeşlerimize asker eğlencesi düzenleyen derneğimiz gösterdi ki doğru yoldayız. Tüm vatandaşlarımız ve engelli kardeşlerimiz şunu bilsin ki en büyük engel kalplerdedir. Bizler bu engeli kaldırdıktan sonra önümüzde hiçbir engel olmayacaktır. Derneğimiz ve dernek hizmet binamız ilçemize ve engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.