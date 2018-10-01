İncirliovalı futbolcular taburcu oldu

Karpuzlu dönüşü yaşanan kaza sonrası Aydın'daki hastanelere ambulanslarla sevk edilen futbolcuları İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve başkan yardımcısı Baki Aslantaş yalnız bırakmadı. Futbolcuları hastanede ziyaret eden başkan yardımcısı Baki Aslantaş, futbolcuların ve kazada yaralanan futbolcuların sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini ifade etti.

Teknik Direktör Fuat Sivrikaya ve kulüp doktoru Ali İhsan Yalçın'ın ise hastanede bir gece müşahede altında tutulduğu öğrenildi.