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İncirliovalı futbolcular taburcu oldu

Karpuzlu Belediyespor maçı sonrası dönüş yolunda takım otobüsünün devrilmesi ile yaşanan kazada yaralanan İncirliova Belediyesporlu futbolcular hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.


Karpuzlu dönüşü yaşanan kaza sonrası Aydın'daki hastanelere ambulanslarla sevk edilen futbolcuları İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve başkan yardımcısı Baki Aslantaş yalnız bırakmadı. Futbolcuları hastanede ziyaret eden başkan yardımcısı Baki Aslantaş, futbolcuların ve kazada yaralanan futbolcuların sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini ifade etti.


Teknik Direktör Fuat Sivrikaya ve kulüp doktoru Ali İhsan Yalçın'ın ise hastanede bir gece müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

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