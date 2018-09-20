İncirliovalılar ikinci baharda tarihe yolculuk yapmaya ediyor

Bugüne kadar 26 mahalleden 385 vatandaşın katıldığı projenin son konukları Acarlar Mahallesindeki vatandaşlar oldu. 'İkinci Baharda Tarihe Yolculuk Projesi' kapsamında Park İncirliova Sosyal Tesisleri'nde, MHP'li Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin de katıldığı kahvaltıda bir araya gelen yaşlılar, daha sonra sırasıyla Nysa Antik Kenti, Yörük Ali Efe Müzesi, Aydın Merkez Arkeoloji Müzesi'ni rehber gözetiminde tarihi ve turistik yerleri ziyaret ediyor.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal projelere de büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Kale, "Ulu çınarlarımızla olmak bizim için şereftir. Projemiz kapsamında ilimizin tanıtımını gerçekleştirdiğimiz gibi, 65 yaş ve üzeri bay bayan vatandaşlarımızı da tarihi ve turistik yerlerimize gezilere götürüyoruz. İlçemizde yaklaşık 4 bin 500 vatandaşımız bulunmaktadır. İnşallah projemiz kapsamında tüm vatandaşlarımızı bu gezilerimize dâhil edeceğiz. İncirliova Belediyesi olarak ücretsiz gerçekleştirdiğimiz bu gezilerimize katılmak isteyen tüm 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ister belediyemiz halkla ilişkiler birimine isterlerse de ikamet ettikleri mahallelerdeki muhtarlarımıza isimlerini yazdırmaları yeterlidir" dedi.