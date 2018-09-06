İncirliovalılar ‘İncir Festivali’ ile coşacak

7 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Atatürk Kent Meydanı’nda mehteran takımı eşliğinde deve kervanı gösterileriyle başlayacak olan festival kapsamında Uzman Doktor Ender Saraç’ın incir yaprağı, deve sütü, incir sapı ve incir kürleriyle yapacağı atölye çalışmaları ile İncir Tatlıları Yarışması’nın yanı sıra saat 22:00’da Ses Sanatçısı Buray ile bazı yerel sanatçılar konser verecek.

İncirliova Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini dile getiren İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, düzenlenecek olan İncir Festivaline ilişkin; “Önceliğimiz ilçemize ismini veren Cennet Meyvesi İncirin tanıtımını yapmaya büyük önem veriyoruz. Uzman Doktor Ender Saraç’ın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz “İncir’e Dair Her şey” konulu atölye çalışmamızla incirin insan sağlığına olan katkılarını tüm halkımıza aktaracağız. Ayrıca ses sanatçısı Buray ve bazı yerel sanatçılarımızın katılacağı halk konserimizle de vatandaşlarımıza keyifli dakikalar yaşatacağız. İncirliova Belediyesi olarak İncir Festivali kapsamında tüm etkinliklerimiz ücretsiz olup Atatürk Meydanı’nda gerçekleşecektir” dedi.