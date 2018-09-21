İncirliova'ya 300 kişilik bakım merkezi kuruluyor

Aydın'ın en yakın ilçesi olan ve nüfusu her geçen gün artan İncirliova'da engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için özel bir şirket tarafından 300 kişilik bakım merkezi kurulacak. Konuyla ilgili olağanüstü toplanan Belediye Meclis Üyeleri'nin çoğunluğunun oyları ile 165 kişinin istihdam edileceği ve 300 kişinin de bakım hizmeti alacağı merkezin kurulacağı Yazıdere Mahallesi'ndeki taşınmazın şerhli olarak satışına onay verdi. Oturumda AK Partili Meclis üyeleri ‘red' oyu verdi.

İncirliova Belediye ve Meclis Başkanı Kürşat Kale Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya CHP'li Meclis üyesi Zeki Morgül dışında tüm üyeler katıldı. Tek gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanan İncirliova Belediye Meclisi üyelerine bilgilendiren Belediye Başkanı Gürşat Kale, Yazıdere Mahallesi'nde bulunan taşınmaz üzerinde özel bir firma tarafından kurulacak bakımevinde 165 kişinin istihdam edileceğini belirterek “Şu an itibariyle İncirliova'da yılın 12 ayı sürekli 160 kişiyi istihdam eden bir kurum yok. Bu İncirliova'ya iyi bir hizmet olduğu gibi istihdam açısından da çok önemli bir tesis. 300 kişi de burada bakım hizmeti alacak. Bu proje hem içeriği hem de istihdam bakımından ilçemiz için hayati önem taşımaktadır” diyerek meselenin siyasi olarak düşünülmemesini herkesin İncirliova'nın lehine düşünmesini istedi.

CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Kocabıyık, yapılacak tesisin İncirliova'nın lehine bir yatırım olduğu ve satışı yapılacak alanın da bu tesis yapılmak üzere şerhli satış yapılacağı için ‘evet' oyu kullanacaklarını söyledi.

Yapılan görüşmelerin ardından AK Partili Meclis Üyeleri ile CHP'li bir üye İncirliova'ya yapılacak bu yatırım için şerhli arazi satışına ‘red' oyu verdiler.