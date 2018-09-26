İNEYDER'den Kale'ye teşekkür plaketi

İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği (İNEYDER), Belediye Başkanı Gürşat Kale'yi makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.

İNEYDER Başkanı Merve Uysal, Başkan Yardımcısı Ali Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Okulsev ile Fatma Karaca'nın yapmış olduğu ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Kale, kendilerine teşekkür ederek incir ikramında bulundu.

İncirliova Belediye Başkanı Kale'nin ilçedeki engelli vatandaşlara yönelik yaptığı hizmetler ile vermiş olduğu desteklerden dolayı onur duyduklarını dile getiren İNEYDER Başkanı Merve Uysal; “Allah sizden razı olsun. Engelli vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı birçok problem sizin sayenizde çözüme kavuştu. Yapmış olduğunuz hizmet ve yatırımlarla engelli kardeşlerimizin dertlerine derman oldunuz. Derneğimizin kuruluş aşaması ve yer tahsisinde yapmış olduğunuz fedakarlıklar ile engelli kardeşlerimize sağladığınız imkanlardan dolayı yönetim kurulum ve engelli vatandaşlarımız adına size teşekkür ediyorum” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren İncirliova genelinde bulunan tüm engelli vatandaşlara ulaşmaya ve onların kalplerine dokunmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Kale ise; “İncirliova Engelsiz Yaşam Merkezi ile İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği'nin kurulmasını sağladık. Hayırsever bir vatandaşımızın katkılarıyla özel tasarlanmış bir adet aracımızı da engelli vatandaşlarımızın kullanımına tahsis ettik. Bugüne kadar 212 adet tekerlekli sandalye, 5 adet akülü sandalye, 5 adet yürüme barı, 6 adet ihtiyaç sandalyesi, 13 adet engelsiz rampası, 2 adet işitme cihazı, 3 adet görme engelliler için özel tasarlanmış bilgisayarı da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ayrıca, engelli kardeşlerimizin sosyal hayata daha fazla katılımlarını ve birbirileriyle kaynaşmalarını sağlamak için çeşitli sosyal aktiviteler de düzenlemeye büyük önem vermekteyiz” şeklinde konuştu.