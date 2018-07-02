İngilizler Türk kültürü ve el sanatlarını öğrendi

Aydın’ın Sultanhisar İlçesi Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan projeler kapsamında ilçeye gelen 9 İngiliz vatandaşı, bir ay süren kursun sonunda hünerlerini de sergiledi.

İngiliz vatandaşları tarafından uzun yıllardır büyük rağbet gören Sultanhisar’daki Halk Eğitimi Merkezi kurslarında bu yıl eğitim gören 9 İngiliz vatandaşı, bir ay süren Kat-ı Sanatı, Ebru Sanatı, Keçe yapımı, Tezhip ve Nakış Eğitimi projesi kapsamındaki eserlerini düzenlenen bir etkinlikte sergiledi. Kurs sonu nedeniyle düzenlenen sertfika töreninde bir de sürpriz yapan kursiyerler, öğrenmiş oldukları Aydın Zeybeği’ni efe kıyafetleri içerisinde başarılı bir şekilde oynayarak büyük alkış aldı.

Erasmus + KA 1 Mesleki Eğitim Öğrenicisi ve personel hareketliliği kapsamında 01 Haziran 2018’de gelen Turistik ve hediyelik eşya yapımı kursuna 5 öğrenci ve personel hareketliliği kapsamında da 4 yetişkin olmak üzere 9 İngiliz vatandaşı, Türkiye’nin proje ortağı olan İngiltere Koordinatörlüğünde kurslara katılan grup geleneksel Türk El Sanatlarından olan Kat-ı Sanatı, Ebru Sanatı, Keçe yapımı, Tezhip ve Nakış Eğitimi aldı. Çevre ve köy gezileri de yaparak yerel yemeklerin yapımını da öğrenen kursiyerler bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri de gördüler. Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve diğer protokol üyelerinin katıldığı sertifika töreninde hünerlerini sergileyen İngiliz Kursiyerler, başarıyla tamamladıkları kurslarda yaptıkları eserlerle büyük beğeni kazandı.

“Tekrar gelmek istiyoruz”

İngiliz Kursiyerlerden Mimar Josie Marie Brogan, Drama Öğrencisi Annie Grace Ward ve Arkeolog Ruth Margaret Catherine Dass, kursların oldukça neşeli ve güzel geçtiğini ifade ederek, fırsat buldukça tekrar gelerek kurslara devam edeceklerini, tatil için de Türkiye’yi tercih edeceklerini ifade ettiler. Türk Misafirperverliğini de öven kursiyer İngilizler, “Sultanhisar’da hem tatil yaptık hem de Türk Kültürünü öğrendik. En ilginci ise Aydın Zeybeği idi. Onu da öğrendik. Başka oyunları da öğrenmek istiyoruz. Bizleri ağırlayan ilçe protokolüne ve ilçe halkına çok teşekkür ediyoruz. Minnet duyduk” dediler.

9 İngiliz katıldı

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Bağrık ise; “Erasmus + KA 1 projesi kapsamında 5 İngiliz vatandaşımız kurs aldı. 4 İngiliz vatandaşımız da Personel Hareketliliği kapsamında olmak üzere toplam 9 İngiliz vatandaşımızı burada ağırladık. Ve burada eğitimlerde Kat-ı Sanatı, Ebru Sanatı, Tezhip ve Nakış eğitimi aldılar. Bu eğitimi alarak Türk Kültürünü, Osmanlı Kültürünü tanıma fırsatı buldular. Bu projenin kültürler arası diyalogda faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve turizme katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Halk Eğitimi Merkezinin Projesi

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün uzun yıllardır sürdürmekte olduğu projelerin bu yılda devam ettiğini ifade eden Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin; “İngiltere’den gelen kursiyerlerimiz hem Türk Kültürü’nü tanıma, Türk El Sanatları konusunda bilgi edinme fırsatı buldular hem de güzel Türkiye’mizin, güzel coğrafyamızın tarihi eserlerini, güzel yerlerini ziyaret ettiler. Aynı zamanda ilçemizin tarihi, kültürel yerlerini ziyaret ederek ilçemizi de tanıma fırsatı buldular. Özellikle bizim bu yıl başlatmış olduğumuz ‘İlçemizi tanıyoruz, tanıtıyoruz’ projesi kapsamında önem verdiğimiz, önem akdettiğimiz yerleri de görme fırsatı buldular. Sultanhisar özellikle tarihi Nysa Antik Kenti’yle, Akharaka Antik Alanı’yla, yine hem milli mücadelede hem önceki dönemlerde elinde bulunan tarihi değerlerle, eserlerle turistler tarafından ilgi çekmekte. Bu güzel eğitimin düzenlenmesinde emekleri geçen Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüze, değerli kurs öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca İngiliz dostlarımıza da ilçemize gelip tanıma, Türk Kültürünü yaşama fırsatı bulduklarından dolayı, ziyaretlerinden dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” dedi.

İngiliz öğrencilerin Aydın Zeybeği oynamasının ardından kursiyerlere sertifikalarını verdi. Serginin gezilmesi ve ikramların ardından etkinlik sona erdi.